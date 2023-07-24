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توم كروز وفريق تصوير فيلم "المهمة المستحيلة" في إسطنبول لتصوير الجزء الثاني من الملحمة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 24.07.2023 14:49
آخر تحديث في 24.07.2023 14:52
لقطة من فيلم المهمة المستحيلة من الأرشيف لقطة من فيلم المهمة المستحيلة (من الأرشيف)

وصل النجم الهوليوودي توم كروز والمخرج الشهير كريستوفر ماكاري، إلى مدينة اسطنبول لتصوير الجزء الثاني من سلسلة أفلام "المهمة المستحيلة. مواجهة مميتة" الذي طال انتظاره.

وقد قام طاقم الفيلم مؤخرًا بزيارة إلى البازار المسقوف Kapalıçarşı الأيقوني لاستكشاف مواقع التصوير وتمهيد الطريق لبعض لقطات الإثارة التي ستضخ الأدرينالين لدى المشاهدين.

برفقة طاقم العمل، قام المخرج الحائز على جائزة الأوسكار كريستوفر ماكوري، المعروف بمشاريعه الناجحة، برسم الأماكن الخلابة داخل السوق المسقوف بعناية لإبراز سحر المدينة الفريد.

يوم الأحد، شوهد فريق الفيلم وهم يتجولون في الممرات الصاخبة في البازار التاريخي. وشوهد ماكواري، الذي كان يرتدي قبعة أنيقة، إلى جانب بقية أفراد الطاقم، وهو ينغمس في عظمة السوق التاريخي، والذي يغلق أبوابه تقليديًا أيام الأحد.

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