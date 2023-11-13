بدءًا من مساء اليوم.. التلفزيون التركي يعرض مسلسله الجديد "فاتح القدس"

يبدأ التلفزيون التركي، اليوم الاثنين، بعرض مسلسل "فاتح القدس صلاح الدين الأيوبي"، من إنتاجه، الذي طال ترقبه.

ويتناول المسلسل تحرير القدس على يد صلاح الدين وهو من إخراج سادات إينجي، ويعرض على القناة الأولى في التلفزيون التركي (TRT 1).

والتقت الأناضول في موقع التصوير، الممثل أوغور غونش الذي يلعب دور البطولة، ومنتج المسلسل أمره قونوق، حيث أدليا بتصريحات حول العمل التاريخي.

وقال غونش الذي يجسد دور صلاح الدين الأيوبي في المسلسل، إنه قام بدراسة واسعة حول حياة القائد التاريخي، واطلع على سيرته، قبل البدء بالتصوير.

وأعرب غونش عن افتخاره بتجسيد دور صلاح الدين في المسلسل، الذي يسلط الضوء على حقبة هامة في تاريخ المنطقة.

وأضاف "صلاح الدين الأيوبي يعني الرحمة والعدالة بالنسبة لي، كان عالمًا وقائدًا عظيمًا".

ولفت إلى أكثر جانب أثر فيه من سيرة صلاح الدين هو تحوله إلى محارب عظيم.

وقال " إنه لأمر مثير للإعجاب حقا أنه فعل ذلك من خلال العدالة والعقل والرحمة".

ولفت إلى أن العالم الإسلامي بأكمله ينتظر هذا المسلسل، وأعرب عن أمله في أن يمنح هذا العمل بارقة أمل للناس في فلسطين.

بدوره أفاد المنتج قونوق أن تحضيرات العمل استغرقت نحو عامين.

وذكر أنه جرى إعداد ديكورات تحاكي تلك الحقبة التاريخية، على مساحة 60 دنما من أجل تصوير العمل.

وأشار قونوق إلى مكانة القدس الهامة لدى المسلمين، وقضيتها الحاضرة في مختلف الفترات.

ونوه أن انتاج عمل يروي سيرة صلاح الدين الأيوبي كان بمثابة حلم بعيد بالنسبة لهم، وتحقق في هذا الوقت.

وأشار إلى تزامن عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي مع الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية مؤخرا.

وقال إن المسلسلات والأفلام لها تأثير يسهم في تضميد جراح الناس، وأعرب عن أمله في أن يكون لمسلسل صلاح الدين مثل هذه الفائدة.

ولفت إلى أن صلاح الدين الأيوبي كان قائدًا نادرًا تمت الإشادة به في المصادر التاريخية الشرقية والغربية، وحرر القدس دون إراقة دماء واعطى الحرية للناس من جميع الأديان.