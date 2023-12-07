مسلسل "مولانا" يعود لعشاقه بجزئه الثاني في 9 ديسمبر

يترقب عشاق مسلسل "مولانا جلال الدين الرومي"، الجزء الثاني من المسلسل الذي يتناول حياة العالم الإسلامي والشاعر المتصوف الشهير بـ "مولانا".

وستبدأ منصة "tabii" الرقمية الدولية التابعة لشبكة "تي أر تي" التلفزيونية الحكومية التركية، بعرض الجزء الثاني من المسلسل اعتباراً من 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وشهد مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول، حفل تعريف بالمسلسل وسط مشاركة العديد من نجوم الفن والسينما في تركيا.

وقبيل الحفل، قال المدير العام لشبكة "تي أر تي" التلفزيونية الحكومية، محمد زاهد صوباجي، إن تناول حياة وأفكار شخص مهم مثل مولانا بالشكل الصحيح يتطلب مسؤولية كبيرة.

وأضاف صوباجي، في تصريح للصحفيين، أن القائمين على المسلسل عملوا لفترة طويلة وبشكل دقيق مع الممثلين من أجل الوفاء بهذه المسؤولية.

وأشار إلى أن نجاح الموسم الأول من المسلسل كان عاملا مشجعا لتصوير الموسم الثاني منه.

ومولانا جلال الدين الرومي، من أهم المتصوفين في التاريخ الإسلامي، حيث أنشأ طريقة صوفية عرفت بالمولوية، وكتب كثيرا من الأشعار، وأسس المذهب المثنوي في الشعر، وكتب مئات آلاف أبيات الشعر عن العشق الإلهي والفلسفة.

وولد الرومي في مدينة بلخ بخراسان، في 30 أيلول/سبتمبر 1207، ولقب بسلطان العارفين لما له من سعة في المعرفة والعلم، استقر في مدينة قونية التركية حتى وفاته في 17 كانون الأول/ديسمبر 1273، بعد أن تنقل طالبا للعلم في عدد من المدن أهمها دمشق.



وكان جلال الدين الرومي مثالا عظيما للتسامح، متّبعا تعاليم الدين، وأحاط به أشخاص من الديانات والملل الأخرى، وضرب مثالا للتسامح معهم، وتقبلا لآرائهم وأفكارهم، وكان كل من يتبع مذهبه، يرى أن كل الديانات خير، وكلها حقيقية.