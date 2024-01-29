موضة المسلسلات العربية المقتبسة من التركية

منذ نحو 20 سنة بدأت شركة إنتاج عربية دبلجة مسلسلات من الدراما التركية إلى العربية، ولاقت متابعة كبيرة من الجمهور العربي بعد بثها على كبرى القنوات التلفزيونية العربية ومنها "إم بي سي"، وبعد النجاح الكبير الذي حصدته أولى الأعمال المدبلجة مثل "سنوات الضياع" (يحيى ولميس)، و"نور ومهند" و"وادي الذئاب" (مراد علم دار) وغيرها من الأعمال التي كانت باللهجة السورية، بدأت شركات إنتاج عربية في السنوات الأخيرة بالعمل على إعادة إنتاج مسلسلات تركية بتمثيل فنانين عرب بدلاً من دبلجتها.

من الدوبلاج إلى إعادة الإنتاج

استخدمت الشركات قصص مسلسلات عرضت على قنوات تركية، بالاتفاق مع الشركات المنتجة لها، وعملت على إعادة تمثيلها بالحوارات نفسها مع تعديلها لتلائم الحوارات في المسلسلات العربية، كما أن طريقة اللباس متشابهة، بل إن بعضها كان من إخراج مخرجين أتراك وتم تصويرها أيضاً في تركيا.

نالت هذه الأعمال إعجاب الجمهور وبعضها حقق شهرة ونجاحاً أكثر من الأعمال التركية الأصلية نفسها، ولفتت أنظار النقاد والمشاهدين وأصبحت هذه الأعمال مطلوبة من الجمهور العربي، ما شجع المنتجين على تكرار هذه التجربة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدراما العربية في الوقت الحالي، وأبرزها ندرة الكتاب والتكرار إضافة إلى "التحيز السياسي" أو الترويج لأجندات معينة.

وقد تمكنت هذه الإنتاجات الدرامية العربية، وفي غالبها جمعت نجوم الدراما من سوريا ولبنان، من جذب انتباه الجمهور بشكل كبير وأصبحت هذه المسلسلات "ترند" والأكثر مشاهدة في البلدان العربية، إضافة إلى أنها أصبحت حديث الجمهور في منصات التواصل الاجتماعي.

تتميز هذه المسلسلات بحبكتها الدرامية وتطرقها لمواضيع مختلفة مثل الحب والانتقام والخيانة والقوة والمغامرة، والنهايات فيها غالباً تكون غير متوقعة مما يحفز المشاهد على انتظار الحلقات، التي تعرض على أشهر القنوات العربية، إضافة إلى منصات المشاهدة التابعة لها على الإنترنت.

الخائن

آخر هذه الأعمال مسلسل "الخائن" الذي يعرض حالياً على قنوات "إم بي سي" ومنصة "شاهد" الرقمية التابعة لها، وهو من بطولة الفنانين السوريين قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار ومرام علي وحظي بمتابعة كبيرة، وبدأت المقارنة بينه وبين النسخة التركية (Sadakatsiz) رغم أن فكرة العمل الأساسية مقتبسة من المسلسل الأميركي دكتور فوستر.

"كريستال"

سبق مسلسل الخائن أعمال عديدة لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور العربي، منها مسلسل "كريستال"، الذي حظي بنسب مشاهدة عالية عام 2023، وشارك به مجموعة كبيرة من النجوم البارزين منهم الفنان السوري محمود نصر والفنانتين اللبنانيتين باميلا الكيك وستيفاني عطا الله، وقد فاز هذا المسلسل الأسبوع الماضي بجائزة المسلسل المفضل في حفل Joy Awards 2024 في الرياض، وقام المنتج محمد فاتح أكسوي باستلام الجائزة، والعمل مقتبس من المسلسل التركي الشهير "حرب الورود" (Güllerin Savaş).

الثمن

سبق "كريستال"، مسلسل "الثمن"، الذي حقق شهرة كبيرة ونسب مشاهدات عالية عام 2023، وهو مقتبس من المسلسل التركي" ألف ليلة وليلة" (Binbir Gece)، وكان من بطولة الفنان السوري باسل خياط والفنانة اللبنانية رزان جمال.

ستيليتو

مسلسل "ستيليتو"، وهو أيضاً من بين المسلسلات التي نالت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، وتصدر الترند لفترة طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2022، وكان من بطولة كاريس بشار وقيس الشيخ نجيب وديمة قندلفت، وهو مأخوذ عن المسلسل التركي "جرائم صغيرة" (fak Tefek Cinayetler)

"ع الحلوة والمرة"

أبهر هذا المسلسل الجمهور العربي بمجرد عرضه على منصة شاهد وقنوات "إم بي سي"، واعتبر الجمهور أن هذا العمل حقق نجاحاً تخطى النجاح الذي حققه المسلسل التركي الأصلي المقتبس منه وهو "السراء والضراء" (İyi Günde Kötü Günde)، الذي توقف عرضه في تركيا بعد 6 حلقات بسبب ضعف نسب المشاهدة، وكان من بطولة الفنانة السورية دانا مارديني واللبنانية باميلا الكيك واللبناني نيقولا معوض.

عروس بيروت

يعد هذا المسلسل البداية الناجحة لاقتباس المسلسلات التركية (إعادة إنتاجها بالعربي)، وهذا النجاح هو الذي دفع المنتجين لتكرار هذه التجربة، وهو مقتبس عن مسلسل "عروس إسطنبول" (İstanbullu Gelin)، وكان من بطولة الفنان التونسي ظافرعابدين واللبنانية كارمن بصيص وآخرين، وعرض الجزء الأول منه عام 2019، قبل إنتاج الجزء الثاني وعرضه عام 2020، والجزء الثالث في 2022.

"الهيبة".. إنتاج عكسي من العربية للتركية

وعلى عكس المسلسلات السابقة، وبعد النجاح الباهر الذي حققه المسلسل العربي "الهيبة"، تم بيع حقوق الملكية الخاصة به إلى شركة إنتاج تركية، ليكون أول عمل درامي عربي يعلن عن تقديم نسخة تركية منه، إذ كشفت شركة "القمر" (Ay yapım) التركية للإنتاج الفني، أنها اشترت حقوق مسلسل "الهيبة" لتقديمه في نسخة تركية.

وتدور قصة العمل حول عائلة قادمة من الأناضول تعيش في إسطنبول، وتضاربت الترشيحات حول بطل المسلسل الذي سيقدم شخصية "جبل شيخ الجبل" بالنسخة العربية، التي قدمها الفنان تيم الحسن، وتركزت معظم الترشيحات حول النجم التركي "كيفانش تاتليتوغ"، بطل مسلسل "نور" (نور مهند كما اشتهر عربياً)، بينما ذكرت تقارير إخبارية أن الدور سيذهب للممثل التركي "تولغا ساريتاش"، وأن الكاتب التركي الشهير "حرير أبي أوغلو"، الذي كتب عدداً من المسلسلات المشهورة من بينها مسلسلات "الهارب" و"ابني"، هو من سيتولى مهمة الإشراف على تحويل نص العمل إلى التركية.