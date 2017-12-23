واشنطن توافق على تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين أمريكيين الجمعة، في خطوة ستعمق مشاركة الولايات المتحدة في الصراع العسكري في هذا البلد، وهو ما قد يزيد التوتر في علاقاتها مع روسيا.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيدز نويرت، قالت في بيان، صدر في وقت متأخر الجمعة، إن بلادها قررت تقديم "قدرات دفاعية معززة" لمساعدة أوكرانيا في بناء جيشها على المدى الطويل والدفاع عن سيادتها "وردع مزيد من العدوان".

وتشمل الأسلحة الجديدة صواريخ مضادة للدبابات من طراز جافلين التي تسعى أوكرانيا منذ فترة طويلة للحصول عليها، من أجل تعزيز دفاعاتها ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا، في المعارك التي خلفت أكثر من 10 آلاف قتيل منذ عام 2014.

وفي السابق، زودت واشنطن كييف بمعدات دعم وتدريب، وسمحت للشركات الخاصة ببيع بعض الأسلحة الخفيفة مثل البنادق.

تتهم أوكرانيا روسيا بإرسال دبابات، وتقول واشنطن إن موسكو تسلح وتدرب وتقاتل جنبًا إلى جنب مع الانفصاليين.

وكان ترامب يدرس هذه الخطة لفترة من الوقت بعدما وقعت عليها وزارتا الخارجية والدفاع أوائل العام الجاري.

يشار إلى أن الرئيس السابق باراك أوباما كان يدرس أيضاً إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، لكنه غادر منصبه بدون أن يقوم بهذه الخطوة.