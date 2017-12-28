قبل تصويتها لصالحها في الأمم المتحدة.. إسرائيل قدمت هدية لناورو بقيمة 72 ألف دولار

اشترت إسرائيل نظاما لمعالجة مياه المجاري لصالح جزيرة ناورو، في المحيط الهادئ، قبل أسبوعين فقط من تصويتها ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن لجنة المناقصات في وزارة الخارجية الإسرائيلية، صادقت على شراء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة قدرها 71.9 ألف دولار بدون مناقصة.

ولفتت في هذا الصدد إلى أن مساحة ناورو تبلغ 21 كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سكانها 11359 نسمة فقط.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن لجنة العطاءات تبريرها قرار الموافقة على الشراء بدون مناقصة بالقول: "إن ناورو هي أصغر دولة جزرية مستقلة فيما يتعلق بسكانها وأراضيها، ولديها علاقات صداقة قوية مع إسرائيل، وقد ناشد رئيس ناورو رئيس الوزراء نتنياهو طالبا الحصول على مساعدة على شكل محطة لمعالجة مياه المجاري تتناسب مع الاحتياجات الفريدة للجزيرة".

وأشارت إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي ستخدم "مدرسة في الجزيرة".

وقالت: "استعانت وزارة الخارجية بخدمات شركة وضعت نظاما فريدا لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتشمل تكلفة الصفقة جميع النفقات الإضافية، بما في ذلك تكاليف الرحلات الجوية والإقامة والمعيشة لفريق تثبيت النظام، فضلا عن تكلفة التسليم، من بين تكاليف أخرى الأشياء".

وكانت ناورو من بين 7 دول صوتت، الخميس الماضي، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضد قرار عربي يرفض تغيير الوضع القانوني في مدينة القدس ويحث الدول على عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة.

وصوتت 128 دولة إلى جانب القرار فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت.