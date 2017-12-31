بدء الاحتفالات بالعام الجديد ونيوزيلندا أول دولة تستقبل 2018

بدأت الاحتفالات حول العالم لاستقبال العام 2018، وانطلقت من نيوزيلندا لتتوالى تدريجيا من آسيا إلى الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا ثم أخيرا الى الاميركيتين وسط عروض ضوئية مذهلة، في وداع للعام 2017.



- من الشرق إلى الغرب -



وشكلت نيوزيلندا اول دولة بارزة تطلق الاحتفالات حيث نظمت اوكلاند، كبرى مدنها، مهرجانها السنوي في الشارع الذي تخلله عرض ألعاب نارية من برج سكاي تاور.





وفي سيدني تجمع حوالى 1,5 مليون شخص في خليجها الشهير لحضور عرض الالعاب النارية التقليدي، الذي تلون هذا العام بألوان قوس القزح، رمز حقوق المثليين، احتفالا بتشريع استراليا الزواج المثلي اثر استفتاء وطني نال دعما واسعا.





كما وعدت هونغ كونغ بعرض ألعاب نارية تشبه الشهب تصحبه الموسيقى ويستمر عشر دقائق قبيل منتصف الليل، وسيتم اطلاقه من ناطحات سحاب تطل على مرفأ فيكتوريا هاربر.





وستعقد جاكرتا قرانا جماعيا لحوالى 500 ثنائي برعاية الحكومة فيما تنظم المهرجانات والأسواق الشعبية على محاور السير الكبرى وفي المواقع السياحية.





اما دبي فستجري عرض ليزر مرفقا بالموسيقى من برج خليفة، اعلى مبنى في العالم (828 مترا)، عوضا عن عرض الالعاب النارية. وتوقعت شرطة دبي وصول مليون ونصف مليون شخص لمشاهدة عرض الليزر الذي سينقل بالبث الحي عبر موقع تويتر بدءا من الساعة 23,30 بالتوقيت المحلي (19,30 ت غ). كما تنظم امسيات غنائية في مختلف الامارات يحييها فنانون عرب وغربيون بينهم المصري عمرو دياب في دبي والاميركية كيتي بيري في ابوظبي.





وزينت موسكو جاداتها وساحاتها الرئيسية لاستقبال السنة الجديدة وستضيء عروض الالعاب النارية 36 موقعا مهما في العاصمة الروسية.





وأقامت برلين خيما خاصة على بوابة براندنبرغ للاهتمام النساء اللواتي قد يتعرضن للتحرش او يشعرن بالتهديد، بسبب اعتداءات واسعة اقدمت عليها قبل عامين مجموعات مهاجرين مستهدفة نساء في كولونيا ليلة راس السنة. وفي كولونيا ستجري تعبئة 1400 شرطي وتحسين إنارة الشوارع وتثبيت مزيد من كاميرات المراقبة.





وفي باريس يتوقع تجمع مئات الالاف على جادة الشانزيليزيه لحضور عرض ضوئي والعاب نارية فوق قوس النصر. وسينشر حوالى 140 الف عنصر من الشرطة والدرك والجيش في أنحاء البلاد تحسبا لأي خطر اعتداء. وبدت الاجواء أكثر احتفالية مما كانت عليه في العامين الفائتين نظرا لعدم وقوع اعتداء كبير في فرنسا منذ منتصف 2016.





أما في ريو دي جانيرو فيتوقع توافد الملايين إلى شاطئ كوباكابانا لمشاهدة العروض النارية، الكثيرون منهم بملابس بيضاء بحسب ما جرت العادة لاستقبال العام الجديد.