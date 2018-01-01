"إنذار أحمر" من أمين عام الأمم المتحدة لمزيد من الوحدة في 2018

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة "إنذاراً أحمر"، من أجل مزيد من الاتحاد في 2018 بعد نهاية ما وصفه بعام النكسات.

وقال أنطونيو غوتيريش، مساء أمس الأحد، إن النزعات القومية ورهاب الأجانب في تزايد، وإن أوجه عدم المساواة تتزايد، والتغير المناخي في تسارع، والعالم يشهد انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.

وأضاف أن مؤشرات القلق في العالم بشأن الأسلحة النووية في أعلى معدلاتها منذ الحرب الباردة.

وأوضح غوتيريش أنه عندما تولى منصبه قبل عام كان مفعماً بآمال أن يكون 2017 عام السلام، لكن "من نواح رئيسية رأينا العالم ينكفئ إلى الوراء."

وأطلق غوتيريش مناشدة من أجل الوحدة وتسوية النزاعات والتغلب على الكراهية والدفاع عن القيم المشتركة.