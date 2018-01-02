حوادث متفرقة وأعمال شغب في رأس السنة

مرت احتفالات العالم بقدوم العام الجديد "على خير" نسبياً، في ظل تعبئة كافة الدول إمكانيات أمنية ضخمة للحيلولة دون وقوع اعتداءات إرهابية.

مع ذلك، فقد وقعت العديد من الحوادث وأعمال الشغب المتفرقة هنا وهناك.

ففي فرنسا، أعلنت السلطات الفرنسية أن أعمال الشغب التي شهدتها البلاد ليلة رأس السنة، والتي اصبحت تقليدا يتكرر سنويا، أسفرت عن إحراق أكثر من ألف سيارة واعتقال أكثر من 500 شخص، في زيادة ملحوظة بالمقارنة مع حصيلة الليلة نفسها من حوادث الشغب قبل عام.

كما تم الاعتداء بالضرب والركل على عنصري شرطة أثناء أداء واجبهما مما استدعى تعليق الرئيس ماكرون قائلاً إن المسؤولين عن ذلك الفعل الجبان ستتم معاقبتهم.

في إنكلترا، قتل أربعة أشخاص طعناً بالسكين، في حوادث متفرقة وشجارات في لندن. في حين لا يزال شاب خامس يصارع لأجل الحياة بعد أن تلقى طعنات ليلة رأس السنة أيضاً.

وفي هذا الإطار، قالت الحكومة البريطانية إنها ستقترح قانوناً لمنع بيع السكاكين على الإنترنت.

في ألمانيا، أصيب ب عدد من عناصر الشرطة والدفاع المدني بعد استهدافهم بالألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في عدة مدن ألمانية أبرزها برلين.

وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة، اليوم الإثنين، أن عدداً كبيراً من عناصر الشرطة والدفاع المدني ورجال الإسعاف، جرى استهدافهم بالألعاب النارية في مدن برلين ولايبزغ (شمال)، وبريمن (شمال) وشتوتغارت (جنوب غرب)، ما أدى لوقوع عدة إصابات.

ولم تذكر الصحيفة أعداد الإصابات أو مدى خطورتها، كما لم تتحدث عن توقيف مشتبه بهم.

في اليابان، لقي شخصان مصرعهما في العاصمة طوكيو بعد تناول حلوى "موتشي" التقليدية، بمناسبة رأس السنة الميلادية. فقد اختنقا بالحلوى.

وذكرت قناة خاصة ليابانية أنّ 15 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى، أمس الاثنين، إثر تعرضهم للاختناق بسبب تناولهم حلويات موتشي المصنوعة من الأرز اللزج.

وأضافت القناة التلفزيونية، أنّ الكوادر الطبية استطاعت إنقاذ حياة 13 مواطناً في حين لم تتمكن من إسعاف المواطنين الاثنين.

وقبيل حلول رأس السنة الميلادية من كل عام، تنصح السلطات اليابانية، السكان لا سيما الأطفال والمسنين بقطع الموتشي إلى أجزاء صغيرة قبل تناوله.

وفي العراق، أصيب اكثر من 200 شخص أصيب بحروق وجروح جراء الألعاب النارية التي استخدمت في العاصمة العراقية خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية. وفق مصادر في الشرطة.

وقالت دائرة صحة الرصافة في بيان لها انه "تم تسجيل 120 حالة اصابة بسبب سوء استخدام الالعاب النارية والمفرقعات والرمي العشوائي للرصاص الحي، في ليلة رأس السنة والتي صادفت يوم امس" واضافت الدائرة ان "25 حالة من هؤلاء خطرة، وتم ادخالها صالة العمليات".

ووجهت وزارتي الدفاع والداخلية، القوات الأمنية باعتقال كل من يطلق العيارات النارية خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية او المناسبات الاخرى الخاصة بفوز المنتخب العراقي على خلفية مقتل واصابة العشرات قبل يومين بعد تأهيل المنتخب العراقي لتصفيات خليجي 23.