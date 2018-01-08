"حزب الوحدة الوطنية" يتصدر الانتخابات البرلمانية في قبرص التركية

حصد "حزب الوحدة الوطنية" في جمهورية قبرص التركية 36.05 بالمئة من الأصوات في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد أمس الأحد، بعد فرز 60 بالمئة من أصوات الناخبين.

وحلّ في المرتبة الثانية الحزب الجمهوري التركي، وحقق 20.8 بالمئة من الأصوات.

فيما حل حزب الشعب في المركز الثالث بـ 16.74 من الأصوات.

أما الحزب الديمقراطي فحصل على 8.06 من أصوات الناخبين.

تجدر الإشارة أنّ العتبة البرلمانية تفرض على الأحزاب السياسية الحصول على أكثر من 5 بالمئة من أصوات الناخبين، للدخول إلى البرلمان.

وتنافس في الانتخابات 379 مرشحًا من 8 أحزاب سياسية، فضلًا عن 9 مرشحين مستقلين من القبارصة الأتراك، على 50 مقعدا في البرلمان.

تجدر الإشارة أنّ البرلمان القبرصي، قرر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.