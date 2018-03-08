نفتالي بينيت سينافس على رئاسة الوزراء في إسرائيل في حال تنحي نتنياهو

قال الوزير الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت إنه سينافس على رئاسة الحكومة في حال قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مغادرة الحلبة السياسية.

وقال وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" الاستيطاني نفتالي بينيت لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم"أنا لن أعمل على خروج نتنياهو، ولكن إذا قرر الخروج من الحلبة السياسية فإنني سأنافس على رئاسة الوزراء".

ولفت إلى أنه في حال انتخاب نتنياهو مجددا لرئاسة الوزراء فإنه سيطلب حقيبة الدفاع.

وقال بينيت، وهو من داعمي الاستيطان في الأراضي المحتلة ورافضي قيام دولة فلسطينية، "نحن معنيون باستقرار الحكومة حتى نهاية ولايتها ولكن ينبغي لرئيس الوزراء أن يقرر ما إذا كان يريد انتخابات مبكرة".

ورفض بنيت بت الموقف بشأن التحقيقات الجارية مع نتنياهو بشبه الفساد وقال"في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو فإننا سنقيم الموقف".