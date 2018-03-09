ترامب يقبل دعوة زعيم كوريا الشمالية للقاء في مايو المقبل

قال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي، تشونج يوي-يونج، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل دعوة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لعقد لقاء ثنائي بينهما فى مايو/أيار المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الكوري الجنوبي، في مؤتمر صحفي عقده من مقر البيت الأبيض بواشنطن، مساء الخميس، عقب مباحثات أجراها مع عدد من المسؤولين هناك.

وتحدث يوي-يونج في تصريحاته عن خطاب أرسله زعيم كوريا الشمالية لترامب، أبدى خلاله تطلعه لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي في أقرب وقت ممكن.

وتابع قائلا "وقال الرئيس ترامب إنه سيلتقي كيم جونغ أون، في شهر مايو من أجل تحقيق هدف تطهير شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل دائم".

بنفس السياق ذكر المستشار يوي-يونج أن "كيم تعهد بعدم قيام بلاده بإجراء أية تجارب صاروخية نووية أو باليستية مستقبلًا، وأوضح تفهمه لضرورة استمرار المناورات العسكرية الروتينية بين أمريكا وكوريا الجنوبية".

المسؤول الكوري الجنوبي أكد في نفس التصريحات أن هذه التطورات من شأنها تعزيز الآمال المتعلقة بحل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والطرق السلمية.

البيت الأبيض يؤكد

بدورها أكدت متحدثة البيت الأبيض ساره ساندرس، ما قاله المسؤول الكوري الجنوبي، مشيرة أن موعد وزمان اللقاء سيتحددان في وقت لاحق.

جاء ذلك في بيان صادر عنها قالت فيه "ننتظر بصبر نافد تطهير كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، وحتى يحدث ذلك لا بد من استمرار كافة أشكال الضغوط والعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ".

وكثفت كوريا الشمالية، العام الماضي إطلاق الصواريخ اباليستية، وأجرت كذلك سادس وأقوى اختباراتها النووية، بصورة أدت إلى توتر العلاقات مع أمريكا التي لوحت باستخدام القوة العسكرية ضدها، وقامت بفرض عقوبات اقتصادية عليها.