أزمة سياسية في إسرائيل وتوقعات بانتخابات تشريعية مبكرة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ان بنيامين نتانياهو سيلتقي قادة الاحزاب المشاركة في الإئتلاف الحكومي الحاكم لمناقشة أزمة سياسية يمكن ان تؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

ويعقد نتانياهو لقاء مع قادة حزبين متشددين مساء السبت تليه مباحثات مع الأعضاء الآخرين في حكومته الائتلافية اليوم الاحد.

ويشهد الائتلاف الحكومي خلافا كبيرا بشأن قانون ينص على اعفاء الشبان اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية.

وترفض الاحزاب اليهودية المتشددة الموافقة على موازنة البلاد ما لم يتم تعديل او الغاء مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي يصر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان على تمريره بدون تعديل.

وقد يواجه نتانياهو نفسه، الذي عاد من الولايات المتحدة الجمعة، اتهامات بالفساد قريبا في قضيتين منفصلتين على الاقل.

ويتهم معارضون نتانياهو بافتعال أزمة سياسية من اجل الدفع باتجاه انتخابات مبكرة، ما يعطيه مزيد من الوقت في الحكم إذا قرر المدعي العام المضي قدما في توجيه الاتهام له.

لكن مكتب نتانياهو قال في بيان إنه "يفضل الاستمرار في الائتلاف حتى نهاية ولايته في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وهو ما يستدعي موافقة اعضاء الائتلاف".