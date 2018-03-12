هجوم بسكين أمام مقر اقامة سفير إيران في فيينا ومقتل المهاجم

هاجم رجل نمساوي بحوزته سكين أحد الحراس أمام مقر إقامة سفير ايران في النمسا، فأقدم الحارس على قتله بسلاح الخدمة، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية هارالد سوروس إن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما قد "قُتل في مكان" الهجوم.

وأضاف أن الوقائع حصلت نحو الساعة 23,35 في احد أحياء فيينا السكنية.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن الحارس المصاب يتحدر من مقاطعة تيرول النمساوية وقد تم نقله الى المستشفى وهو مصاب بذراعه.

وأشارت الشرطة الى ان دوافع المهاجم مجهولة حتى الآن.

وأشار سوروس الى ان الحارس "استخدم في بادئ الأمر رذاذ الفلفل" ضد المهاجم قبل ان يفتح عليه لاحقا النار.

ووفقا للاستنتاجات الأولية، فإن الحارس قد "تصرف ضمن القواعد"، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وقد أمرت الشرطة بتعزيز المراقبة في محيط كل الممثليات الدبلوماسية في فيينا.