مصرع طيارين اثنين جرّاء سقوط مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية بفلوريدا

لقي طياران حتفهما جرّاء سقوط مقاتلة أمريكية من طراز "إف/أيه-18إيإف سوبر هورنت" تابعة للبحرية الأمريكية، الأربعاء، في ولاية فلوريدا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن قيادة القوات الجوية البحرية الأطلسية الأمريكية، أوضح أن المقاتلة سقطت، لأسباب غير معلومة، أثناء طلعة تدريبة بقاعدة "بوكا تشيكا" التابعة للبحرية في منطقة "كي ويست" بولاية فلوريدا.

البيان ذكر أن المقاتلة سقطت أثناء اقترابها من المدرج للهبوط، وأن الطيارين الإثنين قفزا منها قبل اصطدامها بالأرض، ليتم إخراجهما فيما بعد من فبل فرق الإنقاذ من بحر يقع على بعد 2 كم شرقي المدرج.

وفي بيانٍ ثانٍ ذكرت القيادة ذاتها أن الطيارين فارقا الحياة في المستشفى الذي نقلا إليه لتلقي العلاج.