رسمياً.. فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية بـ76,67 بالمئة الأصوات

اعيد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة ب76,67 بالمئة من الأصوات في الاقتراع الذي جرى الاحد، كما أعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين بعد فرز 99,80 بالمئة من بطاقات الاقتراع.

وبذلك سجل بوتين الذي عزز موقعه على رأس البلاد، نتيجة افضل من تلك التي حصل عليها في الانتخابات السابقة التي جرت في 2012، وكذلك افضل من تقديرات استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة. اما نسبة المشاركة فقد بلغت 67 بالمئة.

وبوتين الذي يبلغ من العمر 65 عاما امضى منها اكثر من 18 عاما في السلطة، سيبقى بذلك رئيسا لولاية رابعة لروسيا التي اعادها في السنوات الأخيرة بقوة الى الساحة الدولية بينما يخوض اختبار قوة مع الغرب في عدد من القضايا.

وكان بوتين اكد بعد اعلان فوزه بأكثر من 76 بالمئة من الأصوات في كلمة امام أنصاره بالقرب من الكرملين الاحد انه يرى في هذه النتيجة "الثقة والأمل لدى شعبنا. سنقوم بعمل كبير في شكل مسؤول وفاعل".

وأضاف "أرى في ذلك امتنانا لإنجاز كثير من الأمور في ظروف بالغة الصعوبة".