بن سلمان يلتقي ترامب بواشنطن اليوم في مستهل زيارة لأمريكا تستمر 3 أسابيع

أعلنت السفارة السعودية في واشنطن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقوم بجولة تمتد لثلاثة أسابيع على العديد من المدن الأميركية، بعد أن يكون التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء.

وأوضح بيان السفارة السعودية أن الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) سيتوجه السبت الى بوسطن، ويلتقي في السادس والعشرين من اذار/مارس كبار المسؤولين الماليين في نيويورك، ليتزامن هذا اللقاء مع عزم شركة أرامكو النفطية السعودية على طرح قسم من أسهمها في البورصة.

كما يلتقي ولي العهد السعودي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.

وابتداء من الثلاثين من اذار/مارس ينتقل الى الشواطىء الغربية للولايات المتحدة، فيزور لوس انجليس وسان فرانسيسكو للالتقاء بالمسؤولين عن كبار شركات التكنولوجيا مثل غوغل وآبل، إضافة الى شركة لوكهيد مارتن لتصنيع السلاح.

بعدها ينتقل الى سياتل حيث شركة امازون، ثم يختتم جولته في السابع من نيسان/ابريل في هيوستن حيث شركات الصناعات النفطية.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الاثنين في تصريح صحافي من واشنطن "إن علاقاتنا مع الولايات المتحدة لم تكن يوما أفضل مما هي عليه اليوم"، معتبر ان لدى الحليفين وجهات نظر "متشابهة عمليا" إزاء العديد من الأزمات الإقليمية مثل اليمن وافغانستان، إضافة الى الدور السلبي لإيران في الشرق الأوسط.

كما شدد الجبير على ما يفترض ان يكون النقطة الأساسية في اول زيارة للأمير محمد بن سلمان الى الولايات المتحدة منذ توليه ولاية العهد. وقال "هناك مفهومان متعارضان" في المنطقة، مفهوم "النور" الذي تمثله السعودية، و"مفهوم الظلمات" الذي تمثله إيران.

وتابع الوزير السعودي "ان النور هو الذي ينتصر على الظلمات دائما"، موجها الانتقادات الى الاتفاق الدولي النووي مع إيران الذي اعتبر انه يتضمن "نواقص".

وحول اليمن قال الجبير "نحن لم نرد هذه الحرب، ونسعى لعملية سياسية لكن الحوثيين لا يريدون ذلك".

وأوضح ان الوفد السعودي سيشرح "هذه الحقيقة" لأعضاء الكونغرس الذين أعربوا عن عزمهم على فرض قيود على الدعم العسكري الأميركي للرياض بسبب النزاع اليمني.

وحول الأزمة مع قطر التي تبدو كأنها وصلت الى المأزق رغم محاولات التوسط الأميركية، قال الجبير "مسألة قطر صغيرة" مقارنة بالملفات الإقليمية الأخرى.

وبعد ان طلب مجددا من قطر التوقف عن "دعم الإرهاب"، اكد ان السعوديين "ليسوا مستعجلين"، وان حل هذه الأزمة "سيأخذ الوقت اللازم".