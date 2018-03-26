أوروبا والولايات المتحدة تطرد العشرات من الموظفين الروس من أراضيهما

أمرت الولايات المتحدة بطرد 60 موظفاً روسيا مقيمين على أراضيها في إطار عمل منسق بين الدول الغربية للرد على قضية تسميم العميل الاروسي السابق وابنته بغاز الاعصاب في بريطانيا والتي اتهمت موسكو بالوقوف وراءها.

وقال مسؤول في الادارة الاميركية إن 48 "عميلا استخباراتيا معروفا" في القنصلية الروسية في سياتل (شمال غرب الولايات المتحدة) و12 من البعثة الروسية في الأمم المتحدة أمهلوا سبعة أيام لمغادرة الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق القنصلية في سياتل.

وقال البيت الأبيض أن "الجواسيس" كانوا يستغلون عملهم في منظمة الأمم المتحدة، وأضاف أن ثمة أكثر من 100 جاسوس روسي حالياً في الولايات المتحدة وأن من شأن عملية الطرد أن تأثر بشكل كبير على نشاطهم.

على الصعيد الأوروبي، أعلنت 14 دولة من الاتحاد الأوروبي طرد دبلوماسيين روس: فرنسا، ألمانيا، تشكيا، الدنمارك، أستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا وأوكرانيا.

وأوردت وكالات عزم ألمانيا طرد 4 دبلوماسيين روس على علاقة بالاستخبارات. وكذلك فعلت فرنسا كما أعلنت أوكرانيا طرد 13 دبلوماسيا روسيا.