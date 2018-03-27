حلف الأطلسي يطرد 7 دبلوماسيين روس

كما هو متوقع، أعلن حلف شمال الأطلسي طرد سبعة دبلوماسيين روس ورفض اعتماد ثلاثة آخرين في إطار الإجراءات التي اتخذها عدد من الدول الغربية ردا على تسميم العميل الروسي السابق في بريطانيا سيرغي سكريبال.





فقد قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في مقر الحلف في بروكسل: "لقد سحبت اليوم اعتماد سبعة من أعضاء البعثة الروسية لدى حلف شمال الأطلسي. وسأرفض ايضا طلب اعتماد ثلاثة آخرين".

مع أن روسيا ليست عضوة في الناتو، لكنها ستحتفظ، بعد عملية الطرد، بعشرين موظفاً في مقر الحلف في بروكسل وهو ما سيتيح لها الإبقاء على خيط للتواصل والحوار مع أعضاء الحلف.

وقال ستولتنبرغ: "سنستمر في العمل لأجل حوار جاد" مضيفا "هذا الأمر سيوجه رسالة واضحة الى روسيا بأن هناك عواقب لسلوكهم غير المقبول".

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