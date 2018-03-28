نتنياهو يضغط لتسريع إقرار قانون تقييد رفع الأذان في المساجد

قالت الإذاعة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوعز إلى رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست دافيد أمساليم، بدفع إجراءات سن قانون تقييد استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المساجد.

وكان المبادرون لمشروع القانون قد حاولوا في شهر يناير/كانون ثاني الماضي، طرحه في لجنة الدستور توطئة للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست، لكن حزبي "شاس" و"يهودوت هتوراه" أعلنا رفضهما له.

وخشية سقوط مشروع القانون في لجنة الدستور البرلمانية، تم سحبه من جدول أعمال البحث.

ونجح مشروع القانون بالمرور بالقراءة التمهيدية في مارس/آذار 2017، بفضل تأييد أحزاب الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.

وإضافة إلى القراءة التمهيدية التي تمت العام الماضي، فإنه يلزم مرور مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ويلزم أي مشروع قانون المرور بـ 3 قراءات (تمهيدية، وأولى، وثانية)، قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا.

وكان مسؤولون ونشطاء فلسطينيون ومشرعون عرب قالوا إن القانون يستهدف أذان الفجر، مؤكدين على رفضهم للقانون.