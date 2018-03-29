بريطانيا: ابنة العميل الروسي تجاوزت مرحلة الخطر وتتحسن بشكل ملحوظ

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، أن الحالة الصحية لـ "يوليا"، ابنة العميل الروسي السابق "سيرغي سكريبال"، تتحسن بشكل ملحوظ، وأنها تجاوزت مرحلة الخطر.

وقال كريستيان بلانشارد، مدير مستشفى سالزبوري، في تصريح صحفي، "يسعدني أن أنقل لكم خبرا مفرحا.. حالة يوليا سكريبال، تتحسن بسرعة، ولكن ستبقى تحت المراقبة العلاجية على مدار الـ 24 ساعة"، بحسب صحيفة "Mirror" المحلية.

وأضاف المسؤول الطبي "حالة والدها سيرغي، حرجة ولكن مستقرة".

يشار أن 29 دولة، طردت 146 دبلوماسيا روسيا من أراضيها تضامنا مع لندن في قضية تسميم العميل المزدوج سكريبال، فيما أعلنت أخرى تعليق المباحثات الثنائية.

وفي 4 مارس/آذار الجاري، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال (66 عامًا)، وابنته "يوليا" (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما تنفيه موسكو.