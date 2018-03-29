تنظيم ب ي د الإرهابي: فرنسا وعدتنا بإرسال قوات إلى منبج

ادعى متحدث باسم تنظيم ب ي د الإرهابي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد بإرسال قوات فرنسية إلى منبج.

جاء ذلك عقب لقاء الرئيس الفرنسي مسؤولين من التنظيم الإرهابي في باريس، مساء اليوم الخميس.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن ماكرون قوله إنه يرغب في لعب دور الوساطة بين تركيا وتنظيم ب ي د الإرهابي.

وترفض تركيا التفاوض مع التنظيمات الإرهابية بحسب ما أكد مسؤولون أتراك في تصريحات سابقة.

وتهدد تركيا بشكل مستمر بتنفيذ عملية عسكرية في مدينة منبج لطرد مسلحي التنظيم الإرهابي على غرار ما تم في عملية غصن الزيتون بمدينة عفرين.