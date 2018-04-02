ترامب عرض على بوتين لقاء في البيت الأبيض قبل اندلاع أزمة سكريبال

اقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاء في البيت الأبيض خلال اتصال هاتفي بينهما في 20 آذار/ مارس قبل أن تندلع توترات جديدة بين موسكو والغرب، بسبب قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج، سيرغي سكريبال.

وقال مستشار الكرملين، يوري اوشاكوف، الاثنين، للصحافيين: "خلال محادثاتهما اقترح ترامب عقد اللقاء". وأوضح أن "ترامب عرض إجراء اللقاء في البيت الأبيض في واشنطن".

وأضاف أن "علاقاتنا الثنائية تدهورت مجدداً" مع تبادل طرد الدبلوماسيين بسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.