ترامب يدعو الملك سلمان لحل الأزمة الخليجية لـمواجهة إيران والمتطرفين

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى ضرورة حل الأزمة الخليجية من أجل "مواجهة إيران والمتطرفين"؛ وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز.

جاء ذلك في بيان صدر عن البيت الأبيض، تناول تفاصيل المكالمة.

وأكد الرئيس ترامب خلال الاتصال، أهمية حل النزاع الخليجي واستعادة مجلس التعاون الخليجي لوحدته "من أجل مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين"، وفق البيان.

وحسب المصدر ذاته، أعرب ترامب عن تضامنه مع المملكة السعودية بعد سقوط صواريخ من جانب الحوثيين في اليمن، خلال مارس/آذار المنصرم، ضد أهداف مدنية.

وذكر البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا كذلك عددا من القضايا الإقليمية، بما فيها "أهمية تحقيق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، وفرص تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.

واتفق ترامب وبن عبد العزيز، على أهمية إعادة تنشيط العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن.

وناقش الطرفان "الجهود المشتركة لضمان هزيمة داعش ومواجهة الجهود الإيرانية لاستغلال الصراع السوري من أجل تحقيق طموحاتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار"، وفق تعبير بيان البيت الأبيض.

وأفاد البيت الأبيض أن الملك سلمان شكر ترامب على استقبال ولي العهد، محمد بن سلمان، بالبيت الأبيض.

ويجري ولي العهد السعودي زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 مارس/ آذار الماضي، من المقرر أن تستمر أسبوعين.