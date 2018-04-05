الأزمة النووية الكورية على طاولة النقاش الأمريكي الصيني

بحثت الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، الأربعاء، الملف الاقتصادي بينهما، وسبل حل الأزمة النووية بشبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، والسفير الصيني لدى واشنطن، كوي تيونكي، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

وأفاد البيان أن القائم بأعمال وزير الخارجية والسفير الصيني، اتفقا على أهمية "مواصلة العلاقات البناءة بين الولايات المتحدة والصين".

وذكر كذلك أن الطرفين أكدا أن "نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية هو مسألة قابلة للتحقق ولا رجعة فيها".

ودعا المسؤول الأمريكي إلى ضرورة استعادة التوازن في العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

كما اتفق الطرفان على "استمرار الاتصال الوثيق بشأن هذه القضايا وغيرها من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".

يأتي اللقاء بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ليست في حرب تجارية مع الصين، معترفا بخسارة واشنطن تلك الحرب منذ سنوات، بسبب من سماهم "الحمقى".

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" لقد "تسبب أشخاص حمقى (لم يذكر أسماء)، غير مؤهلين لتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية في خسارتنا تلك الحرب مع الصين".

وأوضح أنه "بسبب هؤلاء أصبح لدينا عجز تجاري قيمته 500 مليار دولار أمريكي سنويا، إضافة إلى خسائر قيمتها 300 مليار دولار بسبب سرقة حقوق الملكية الفكرية".

وأٌقرت الولايات المتحدة، في مارس/آذار الماضي، مرسوماً يقضي بفرض تعريفات جمركية إضافية وقيود استثمارية على الصين قد تبلغ 60 مليار دولار.

وردت الصين على هذه الخطوة، الأحد الماضي بفرض تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25 بالمائة على 128 منتجا أمريكيا.