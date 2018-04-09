ترامب وماكرون يتعهدان برد قوي ومشترك على هجوم الأسد الكيميائي بدوما

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهدا الأحد "برد قوي مشترك" على هجوم كيميائي شنته قوات الأسد أول أمس السبت، وأسفر عن مقتل حوالي 80 وإصابة أكثر من ألف آخرين في دوما السورية.

وجاء في بيان إثر محادثات عبر الهاتف بين ترامب وماكرون: "لقد أدان الزعيمان بشدة الهجمات المروعة بالأسلحة الكيميائية في سوريا، واتفقا على وجوب محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان".

وأضاف البيان: "لقد اتفقا على تبادل المعلومات حول طبيعة الهجمات، وتنسيق استجابة قوية ومشتركة".

وكانت إدارة ترامب قد هاجمت العام الماضي مطار الشعيرات العسكري التابع لقوات النظام السوري، بعد هجوم كيميائي مماثل في بلدة خان شيخون بريف إدلب، في حين أكد ماكرون مراراً أن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا سيمثل تجاوزاً للخطوط الحمراء بالنسبة لبلاده وسيتطلب رداً.