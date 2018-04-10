منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقرر إرسال بعثة تقصي حقائق إلى دوما

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكميائية، اليوم الثلاثاء، إسال بعثة تقصي حقائق إلى دوما للتحقيق في الهجوم الكيميائي الذي استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية، يوم السبت الماضي وأودى بحياة 78 شخصاً.

وذكر بيان صادر عن المنظمة نشر في موقعها على الانترنت، أن "سكرتارية المنظمة قدمت طلبًا للجمهورية العربية السورية للقيام بالتحضيرات اللازمة قبل وصول البعثة".

وأضاف البيان أن طلب المنظمة تزامن مع طلب آخر من سوريا وروسيا للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما.

وأوضح أن فريق البعثة يستعد للتوجه إلى سوريا قريبًا، دون ذكر موعد محدد.