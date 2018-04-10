وزير الجيش الإسرائيلي يشيد بقناص ظهر في فيديو يطلق النار على مدني فلسطيني

أشاد وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الثلاثاء بقناص ظهر في شريط فيديو يطلق النار على فلسطيني لا يبدو أنه يشكل خطراً قبل أن يسقط أرضا على الحدود بين الدولة العبرية وقطاع غزة.

وقال ليبرمان اثناء زيارته لقاعدة عسكرية في كتصرين في الجولان السوري المحتل "القناص يستحق وسام شرف، بينما مصور الفيديو يجب تنزيله إلى أدنى رتبة عسكرية." ووصف الجيش الاسرائيلي بانه "هو الجيش الاخلاقي في العالم".

وفي وقت سابق اليوم، دافع وزراء يمينون إسرائيليون الثلاثاء عن جنود ظهروا في شريط فيديو فرحين بعد اطلاق النار من بعد على فلسطيني.

وقلل وزير الامن العام الاسرائيلي من حزب الليكود الحاكم غلعاد اردان من اهمية الشريط الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال "كل شىء على مايرام. انتم تثيرون ضجة أكبر من اللازم".

وبثت شريط الفيديو القناة العاشرة الخاصة دون ان تكشف كيف حصلت عليه ثم جرى تداوله على نطاق واسع سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او عبر محطات تلفزيونية وتم تصويره من الجانب الاسرائيلي من الحدود مع قطاع غزة التي شهدت منذ 30 آذار/مارس مواجهات دامية بين الجيش الاسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين أوقعت 31 قتيلا فلسطينيا وعشرات الجرحى.

يُسمع في الشريط صوت جنود يتحدثون بالعبرية ثم صوت يقول بالعبرية "اقتله هل لديك رصاصة؟" ويرى في البعيد شبان فلسطينيون، ويرد الجندي القناص "لا استطيع رؤيته جيدا بسبب الاسلاك الشائكة. ابن العاهرة انه يتحرك كثيرا".

ويسمع صوت جندي آخر يقول "تعال عندي من هنا أفضل، الذي يرتدي الازرق لي (بمعنى ساتكفل به).. هل ستضرب الذي يرتدي اللون الوردي؟"

ويُسمع اطلاق رصاصة واحدة تصيب الشاب الفلسطيني الذي يرتدي السترة الوردية اللون ويسقط معها أرضا ويركض حوله الشبان لرفعه. ثم يسمع اطلاق نار ويعلو هتاف عدد من الجنود، ويقول أحدهم "يا له من فيديو، ابن العاهرة، يا له من فيديو".