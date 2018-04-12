الناتو: يجب محاسبة المسؤولين عن "كيميائي" دوما ونجري مشاورات بشأن الرد

دعا حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الهجوم الكيمياوي على الغوطة الشرقية في سوريا، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين وإصابة المئات.

جاء ذلك على لسان أمين عام الناتو، ينس ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس وزراء سلوفاكيا " بيتر بيليجريني" اليوم الخميس في بروكسل.

وأدان ستولتنبيرغ بشدّة الهجوم الكيمياوي على الغوطة الشرقية في سوريا.

وقال: "ينبغي محاسبة جميع المسؤولين" عن الهجوم الذي وقع في منطقة تنشط فيها روسيا وإيران، مبيناً أن النظام السوري كان قد استخدم السلاح الكيميائي في وقت سابق.

وتابع: "ندعو النظام السوري وداعميه روسيا وإيران إلى السماح لوصول المفتشين وموظفي الصحة الدوليين إلى المنطقة بشكل كامل وبدون عوائق".

وأشار إلى أنه يجري مشاوراته مع حلفاء الناتو، حول خيارات الرد على الهجوم الكيمياوي.

والسبت الماضي، قتل 78 مدنيا على الأقل وأصيب المئات، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة كانت تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وسط تهديدات غربية برد عسكري محتمل.