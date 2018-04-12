غوتيريش يناشد مجلس الأمن تجنب خروج الوضع بسوريا عن السيطرة

ناشد أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي "تجنب خروج الوضع في سوريا عن السيطرة".

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمين العام، وذلك مع تزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية غربية إلى النظام السوري.

وقال غوتيريش في بيان: "اتصلت بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) لكي أكرر قلقي العميق بشأن مخاطر المأزق الحالي".

وتابع الأمين العام في ذات السياق قائلا "وأشدد على ضرورة تجنب خروج الوضع عن السيطرة".

كما أعرب عن حزنه الشديد لعدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى توافق بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

والثلاثاء أخفق مجلس الأمن الدولي في اعتماد 3 مسودات لقرارات متعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

والسبت الماضي، قتل 78 شخصا وأصيب المئات في هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة دوما، آخر منطقة كانت تخضع لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، قبل أن يتم إخلاؤها بشكل كامل.