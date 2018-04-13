مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم بطلب من روسيا لبحث "تهديد السلام الدولي"

يعقد مجلس الأمن، اليوم الجمعة، جلسة طارئة بطلب من روسيا، لبحث ما أسمته موسكو "تهديد السلام الدولي" على خلفية تصاعد الأزمة السورية.



وأفاد المجلس في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الجلسة ستعقد عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 تغ).



وأمس، قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد الجمعة جلسة طارئة بطلب من روسيا، لمناقشة الوضع الحالي الناجم عن التهديدات الأمريكية بشن ضربة صاروخية ضد نظام بشار الأسد.



غير أنه لم يصدر حينئذ تأكيد من بعثة بيرو الدائمة لدى الأمم المتحدة التي تتولي الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لهذا الشهر، حول انعقاد الجلسة.

يأتي ذلك وسط تسارع في وتيرة التطورات بشأن رد عسكري أمريكي محتمل، على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة المئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على دوما، آخر منطقة كانت تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.