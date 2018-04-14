ردود أفعال دولية منقسمة بين مؤيد ومندد بالضربات الغربية ضد النظام السوري

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر السبت ضربات عسكرية على أهداف للنظام سوريا رداً على هجوم كيميائي قام النظام السوري بتنفيذه في دوما قرب دمشق، فيما أثارت الضربات الثلاثية ردود فعل واسعة مؤيدة بين العديد من دول العالم والمنظمات الدولية، وشاجبة من قبل النظام وحلفائه.

النظام وحلفاؤه

ندد النظام السوري بالضربات التي وصفها بـ"العدوان البربري الغاشم" على أراضيه، وقالت وزارة الخارجية التابعة للنظا إن "توقيت العدوان الذي يتزامن مع وصول بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى سوريا (...) يهدف أساساً الى إعاقة عمل البعثة واستباق نتائجها والضغط عليها".

أما روسيا فقد وصفت العملية العسكرية بـ"العدوان"، وحذرت من أنها ستكون لها عواقب.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "تم توجيه ضربة إلى عاصمة دولة تتمتع بالسيادة حاولت لسنوات طويلة الصمود وسط عدوان ارهابي". وأضافت ان الضربات الغربية تأتي "بينما كانت لدى سوريا فرصة لتتمتع بمستقبل سلمي".

من جهته، اعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أن الضربات تشكل "إهانة للرئيس الروسي" وستكون لها عواقب.

كما حذرت طهران "بحزم" من "التداعيات الاقليمية" للضربات التي وصفتها بـ"المغامرة". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها من دون ان تنتظر حتى موقفا من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية هذا العمل العسكري (...) ضد سوريا، وهي مسؤولة عن التداعيات الاقليمية لهذه المغامرة".

وكذلك أدان حزب الله اللبناني الضربات الغربية التي وصفها بـ"الغادرة" على النظام السوري واعتبر أن "حرب واشنطن ضد سوريا لن تحقق أهدافها".

وأدانت الإكوادور الضربات الغربية التي وصفتها بـ"الهجوم الجنوني". وقال رئيس الاكوادور ايفو موراليس إنه "يدين باسم الكرامة والدفاع عن السلام وعن شعوب العالم، بشدة الهجوم الجنوني لترامب ضد الشعب السوري الشقيق".

تركيا

من جهتها، رحبت تركيا بالضربات الغربية، وأكدت أنها تشكل "رداً مناسبا" على الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري في دوما.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نرحب بهذه العملية التي تعبر عن ضمير البشرية جمعاء في مواجهة هجوم دوما الذي تجمع المؤشرات على تحميل النظام السوري مسؤوليته".

كندا

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ان كندا موافقة على قرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شن ضربات على الترسانة الكيميائية في سوريا. وقال ترودو في ليما حيث يشارك في قمة الاميركيتين إنه يدعم قرار الدول الثلاث "اتخاذ اجراءات لإضعاف قدرة النظام (السوري) على شن هجمات بأسلحة كيميائية على مواطنيه".

إسرائيل

ورأت إسرائيل أن الضربات "مبررة". وصرح مسؤول إسرائيلي: "العام الماضي، قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان استخدام اسلحة كيميائية سيعني انتهاك خط احمر. وهذه الليلة وبقيادة اميركية، تحركت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا نتيجة لذلك"، مؤكداً أن "سوريا تواصل اعمالها المجرمة".

برلمانيون أميركيون

أكدت المعارضة الديموقراطية في الكونغرس الاميركي ان اي عمل عسكري واسع لاحقا يتطلب رؤية استراتيجية محددة وتصويتا في الكونغرس.

ودعت زعيمة الاقلية الديموقراطية في الكونغرس نانسي بيلوسي الرئيس ترامب الى تقديم خطة مفصلة الى الكونغرس اذا كان يريد توسيع عمله العسكري. وقالت في بيان إن "ليلة من الضربات الجوية لا يمكن ان تكون بديلا لاستراتيجية متماسكة".

واضافت ان "على الرئيس ان يأتي الى الكونغرس ليطلب موافقة جديدة على استخدام القوة العسكرية وتقديم مجموعة واضحة من الاهداف والعمل على ان يحاسب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على حمام الدم الذي سمح به".

في المقابل، عبر برلمانيون جمهوريون عن ارتياحهم للضربات. وقال السناتور كوري غاردنر ان هذه العملية "ضرورية" لان الامر يتعلق "بمعركة بين الخير والشر، معركة بين الولايات المتحدة والوجه المظلم للبشرية".

حلف شمال الأطلسي

أكد حلف شمال الاطلسي دعمه للضربات التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على النظام السوري. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ: "ادعم التحركات التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ضد منشآت وقدرات النظام السوري للاسلحة الكيميائية".

الامم المتحدة

دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش كل الدول الاعضاء الى "ضبط النفس" والامتناع عن كل عمل من شأنه أن يؤدي الى تصعيد بعد الضربات الغربية في سوريا.

وقال "أدعو كل الدول الاعضاء الى ضبط النفس في ظروف خطرة، وتجنب كل الاعمال التي يمكن ان تؤدي الى تصعيد للوضع وتزيد من معاناة الشعب السوري".