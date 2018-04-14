مواقف موسكو وطهران ودمشق عقب العملية العسكرية "الثلاثية" ضد النظام

اعتبرت دمشق السبت أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا في محيط دمشق ووسط البلاد تعد "انتهاكاً فاضحاً" للقانون الدولي، مشيرة إلى أن "مآله الفشل".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن "العدوان الثلاثي ضد سوريا انتهاك فاضح للقانون الدولي وكسر لإرادة المجتمع الدولي وسيكون مآله الفشل".

واعتبرت أن "دول العدوان الثلاثي تستبق عمل بعثة التحقيق الخاصة بالغوطة" التي وصلت الى دمشق، في إشارة الى بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي وصلت الى سوريا للتحقيق في هجوم السبت الماضي في دوما قرب دمشق قالت منظمة "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدني في مناطق المعارضة، انها أسفرت عن مقتل أكثر من أربعين شخصا.

واعتبرت الوكالة أن "العدوان انتهاك فاضح للقانون الدولي ويظهر احتقار دول العدوان للشرعية الدولية"، مطالبة المجتمع الدولي "بإدانة العدوان الثلاثي حفاظا على الشرعية الدولية والأمن والسلم الدوليين".

وقالت الوكالة إن الضربات استهدفت مركز البحوث في حي برزة الدمشقي (شمال شرق)، وان عددا من الصواريخ استهدفت مستودعات للجيش العربي السوري في حمص (وسط)، مشيرة الى الدفاعات الجوية "أفشلت عددا من الاستهدافات".

وفي أول موقف روسي، اعتبر سفير موسكو في واشنطن أناتولي أنتونوف أن الضربات العسكرية الغربية في سوريا تُعتبر "إهانة للرئيس الروسي"، مشددا على ان تلك الضربات ستكون لها عواقب.

وقال السفير في بيان "حذرنا من أن تصرفات كهذه ستكون لها عواقب"، مضيفا "لقد تم تجاهل تحذيراتنا".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية ان سوريا التي قاومت لسنوات "عدوانا إرهابيا" استهدفت بالعملية العسكرية الغربية بينما كانت لديها "فرصة لمستقبل سلمي"، على حد تعبيرها.

وكتبت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا على فيسبوك "تم توجيه ضربة الى عاصمة دولة تتمتع بالسيادة حاولت لسنوات طويلة الصمود وسط عدوان ارهابي".

وأضافت أن الضربات الغربية تأتي "بينما كان لدى سوريا فرصة لتتمتع بمستقبل سلمي"، في إشارة الى استعادة القوات الحكومية السورية جزءا كبيرا من الأراضي التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت أن الضربات الغربية لم تستهدف مواقع قريبة من القاعدتين الجوية والبحرية الروسيتين في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" ان "ايا من الصواريخ العابرة التي أطلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لم يدخل منطقة مسؤولية الدفاعات الجوية الروسية التي تحمي المنشآت في طرطوس وحميميم"، في إشارة إلى القاعدتين الروسيتين البحرية والجوية.

وفي أول موقف إيراني، حذرت طهران حليفة دمشق، "بحزم" السبت من "التداعيات الإقليمية" للضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على حسابه على تطبيق "تلغرام" السبت "نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها من دون أن تنتظر حتى موقفا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هذا العمل العسكري (...) ضد سوريا، وهي مسؤولة عن التداعيات الإقليمية لهذه المغامرة".