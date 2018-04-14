موسكو: أكثر من مئة صاروخ أطلقت على سوريا تم اعتراض "عدد كبير" منها

أكدت وزارة الدفاع الروسية السبت ان الولايات المتحدة وحلفاءها أطلقوا أكثر من مئة صاروخ على سوريا، مشيرة إلى أن القوات السورية اعترضت "عددا كبيرا" منها.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" إن "أكثر من مئة صاروخ عابر وصارخ جو أرض أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من البحر والجو على أهداف سورية عسكرية ومدنية".

وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت "عددا كبيرا" من هذه الصواريخ.

من جهة اخرى، اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان روسيا لم تستخدم انظمتها الدفاعية الجوية في سوريا للتصدي للضربات الغربية على منشآت للنظام السوري.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن الوزارة ان "أنظمة الدفاع الجوية الروسية المتمركزة على الأراضي السورية لم تستخدم للتصدي للضربات الصاروخية".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فجر السبت ضربات عسكرية على أهداف للنظام في سوريا ردا على هجوم كيميائي مفترض اتهمت دمشق بتنفيذه في دوما قرب دمشق.