اعتقالات وإصابات في احتجاجات مناهضة لتغيير قانون العمل بفرنسا

قالت السلطات الفرنسية إنه تم إلقاء القبض على 63 شخصا وأصيب تسعة من رجال لشرطة عندما جرت احتجاجات في مدينتين وسط غضب شديد بسبب تغييرات في قانون العمل يجريها الرئيس إيمانويل ماكرون.

ودان وزير الداخلية جيرارد كولومب أعمال العنف والأضرار التي لحقت بالمتاجر والمباني العامة على هامش احتجاجات أمس السبت في نانت غربي فرنسا ومونبلييه في جنوب البلاد.

دعا كولومب إلى الهدوء حيث من المقرر تنظيم احتجاج آخر اليوم الأحد في نوتردام دي لانديس غربي فرنسا.

مرت احتجاجات أخرى أمس السبت في أنحاء فرنسا بشكل سلمي إلى حد كبير.

كان عمال سكك حديدية قد نظموا مسيرات خلال الإضرابات المتقطعة بسبب خطة ماكرون لإصلاح السكك الحديد، وهو ما عطل حركة المرور.

ويظهر ماكرون على التلفزيون الوطني مساء اليوم الأحد ليشرح خططه لإصلاح الاقتصاد الفرنسي.

ويقول ماكرون إنه يعمل من أجل جعل البلاد أكثر قدرة على المنافسة عالميا، بينما يخشى العمال فقدان الحماية الوظيفية.