البيت الأبيض: ترامب مصمم على سحب القوات الأمريكية من سوريا بأقرب وقت

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصمم على سحب قواته من سوريا بأقرب وقت ممكن.

جاءت تصريحات ساندرز هذه في بيان، ردت فيه على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال في وقت سابق، أنه أقنع ترامب بإبقاء قوات بلاده في سوريا.

وأضافت ساندرز أنّ الهدف من الوجود الأمريكي في سوريا، لم يتغير، وأنّ واشنطن تسعى لمكافحة داعش في هذا البلد.

وأوضحت أنّ الولايات المتحدة عازمة ومصممة على إنهاء تنظيم داعش الإرهابي، وإيجاد البيئة التي تعيق ظهور التنظيم في المنطقة مجدداً.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الأحد في مقابلة تلفزيونية، إنه أقنع نظيره الأمريكي بالبقاء لمدة أطول في سوريا، بعد أن أعلن ترامب سابقا نيته سحب قوات بلاده منها.