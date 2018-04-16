ناشط سويدي يصل "دوزجه" التركية مشياً على الأقدام في طريقه إلى فلسطين

وصل الناشط السويدي من أصل يهودي، بنيامين لادرا، مدينة دوزجه التركية في إطار رحلته من بلاده إلى فلسطين مشيًا على الأقدام، التي بدأها قبل 7 أشهر، للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وبدأ لادرا رحلته من مدينة "غوتنبرغ" السويدية في 15 أغسطس/ آب 2017، ومرّ خلال جولته من ألمانيا والنمسا وسلوفينيا وكرواتيا واليونان وأخيرًا تركيا، حيث وصل إسطنبول قبل أيام، وواصل رحلته نحو أنقرة مروراً بمدينة دوزجه التي وصلها أمس الأحد.

وقال لادرا، إنه "قرر بنفسه البدء في رحلته للفت أنظار العالم للقضية الفلسطينية، وإنه وصل إسطنبول في رحلة استغرقت 7 أشهر".

وأشار إلى أنه استقال سابقًا من عمله بمنظمة الصليب الأحمر الدولي، وأنه وضع نصب عينه قطع مسافة 4 آلاف و800 كيلو متر سيرًا على الأقدام.

وأكد أن رحلته كانت صعبة وواجه مشاكل أمنية لافتًا إلى أن مواطنين فلسطينيين يرافقانه خلال رحلته بتركيا، وأنه يحمل علمًا فلسطينيًا كبيرًا.

ونوه لادرا إلى أن الظروف في باقي البلدان ستضطره لأن ينتقل جوًا إلى جزيرة قبرص، ومنها إلى ميناء حيفا الإسرائيلي عبر البحر.

وشدد على أهمية الأنشطة الفردية في حل القضية الفلسطينية. مبينًا أن الجميع بمن فيهم الفلسطينيون لديهم حق العيش بحرية.