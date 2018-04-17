سيناتور أمريكي يدعو ابن سلمان لعمل شيء "ذي معنى" من أجل غزة

دعا السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى "فعل شيء" من أجل المعاناة الإنسانية في غزة، مذكراً بأن الـ50 مليون دولار التي كان قد تعهد بها الملك السعودي للقطاع لا تساوي 10% من ثمن اليخت الذي اشتراه ولي عهده.

وقال ساندرز، في الاجتماع السنوي لمجموعة جي ستريت اليهودية الليبرالية: "أقول لولي العهد والزعماء الأثرياء الآخرين في المنطقة، توقفوا عن التحدث فقط حول الفقر والمعاناة في غزة، وافعلوا شيئاً ذا معنى لها".

وأضاف ساندرز، المرشح الديمقراطي السابق في الانتخابات الرئاسية: "سمعت في يوم آخر أن الملك السعودي تعهد بـ50 مليون دولار للأونروا، الوكالة الدولية التي تعمل مع اللاجئين الفلسطينيين. 50 مليون دولار ليست فقط مبلغاً صغيراً من المال، ولكن دعونا نتذكر أنها تمثل 10 بالمئة من ثمن اليخت الذي دفعه ولي العهد".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت في تشرين الثاني/ نوفمبر أن الأمير محمد بن سلمان يوصف بأنه مالك المنزل الأغلى في العالم، بقيمة 300 مليون دولار، بعد شرائه قصراً فرنسياً، وكذلك عملية شرائه يختاً بقيمة 500 مليون دولار عام 2015.