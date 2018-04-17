فرنسا تبدأ إجراءات تجريد الأسد من وسام جوقة الشرف

أعلن مصدر في قصر الإليزيه مساء الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدأ إجراءات ترمي إلى تجريد رئيس النظام السوري من وسام جوقة الشرف الذي قلّده إياه الرئيس الأسبق جاك شيراك عام 2001.

وقال المصدر إن "الإليزيه يؤكد أنه تم بالفعل إطلاق إجراء تأديبي لسحب وسام جوقة الشرف من بشار الأسد".

ووسام جوقة الشرف هو أعلى تكريم على الإطلاق في الجمهورية الفرنسية ويعود تاريخه إلى نابوليون بونابرت.

ويأتي الإعلان عن عزم باريس تجريد الأسد من هذا الوسام بعد يومين من الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى نظامه بعدما اتهمته الدول الثلاث بالوقوف خلف هجوم بالأسلحة الكيميائية استهدف مدينة دوما الواقعة في الغوطة الشرقية لدمشق والتي كانت خاضعة حتى الأمس القريب لسيطرة فصائل معارضة.

وكان الرئيس الأسبق جاك شيراك قلّد الأسد وسام جوقة الشرف من رتبة الصليب الأكبر (الرتبة الأعلى على الإطلاق)، بعيد تولي الرئيس السوري منصبه خلفا لوالده حافظ الأسد.

وتعود صلاحية سحب الوسام إلى السلطة التي تمنحه، أي رئيس الجمهورية.

وكان ماكرون أطلق العام الماضي الإجراء نفسه بحق المنتج الأميركي هارفي واينستين إثر اتهامه بارتكاب اعتداءات جنسية وجرائم اغتصاب.

ومنذ 2010 أصبح تجريد الشخصيات الأجنبية من وسام الشرف أمرا أكثر سهولة بعدما صدر مرسوم يجيز تجريد كل شخص أجنبي من هذا الوسام إذا "ارتكب أعمالا منافية للشرف".

وبموجب هذا المرسوم سحب الوسام من الدرّاج الاميركي لانس ارمسترونغ والمصمّم البريطاني جون غاليانو.

أما تجريد المواطنين الفرنسيين من هذا الوسام فعملية تتم بصورة تلقائية إذا ما حُكم على حامل الوسام بالسجن لفترة سنة على الأقل مع النفاذ.