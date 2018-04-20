الأركان الأمريكية: الدفاعات الروسية في سوريا فشلت في اعتراض صواريخنا

أعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الخميس، فشل أنظمة الدفاع الجوية الروسية في اعتراض صواريخ الضربات الغربية، التي استهدفت، الأسبوع الماضي، مواقع للنظام السوري، رغم رصدها لها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للجنرال "كينيث ماكنزي"، رئيس هيئة الأركان، مع متحدثة وزارة الدفاع دانا وايت.

وقال ماكينزي، إن الدفاعات الروسية كانت مهيئة للعمل، وحاولت بشكل كبير اعتراض صواريخ الضربات، التي قادتها الولايات المتحدة، إلا أنها فشلت.

وأضاف أن الضربات لم تصمم لإجراء تغيير إستراتيجي في سوريا.

وشدد أنها لن تتسبب بخطر على قوات بلاده في المنطقة.

ووصف الجنرال الأمريكي رد النظام السوري على الضربات، بأنه كان "فوضويًا ومشتتًا".

من جانبها، ذكرت "وايت"، أن جميع صواريخ "أرض جو" التي أطلقها النظام، انطلقت بعد إصابة جميع الأهداف.

يشار أن وزارة الدفاع الروسية، ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخا من أصل 103، مهددة أن موسكو ستعيد بحث إمكانية تسليم سوريا منظومات "إس 300" للدفاع الجوي على خلفية هذا الهجوم.

وفي 7 أبريل/نيسان الجاري، استخدم النظام السوري أسلحة كيميائية في هجوم على مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق، ما أسفر عن مقتل 78 شخصاً وإصابة مئات، وفق مصادر طبية محلية.

وفجر السبت الماضي، أعلنت واشنطن وباريس ولندن شن ضربة ثلاثية على أهداف سورية، رداً على استخدام أسلحة كيميائية في هجوم دوما.