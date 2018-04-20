أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن.

وقال لافروف "ترامب دعا بوتين لزيارة واشنطن، والرئيس الروسي مستعد للقاء نظيره الأمريكي"، حسب قناة "روسيا اليوم".

وأضاف لافروف أنّ الطرفين "لن يسمحا بمواجهة عسكرية بين بلديهما".

كما أوضح أنّ موسكو حذرت واشنطن "من أن استهداف بعض المناطق في سوريا سيكون تجاوزًا للخطوط الحمراء".

وقال لافروف لوكالة "سبوتنيك"، إن الجيش الروسي سيقدم أدلة على اعتراض نظام الدفاع الجوي السوري جزءا من الصواريخ، التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن الجانب الروسي كان يتلقى البيانات فوريا.

وقال: "لدى هيئة الأركان العامة صورة واضحة، لقد راقبنا الأحداث فور وقوعها، مباشرة. ونحن مسؤولون عن الإحصائيات، التي قدمها جيشنا. إن كان أحدهم يؤكد وصول الصواريخ الـ105 لأهدافها، فليقدموا إحصائياتهم، على الأقل دليل على أن تصريحاتنا وحساباتنا لا أساس لها من الصحة. وسيقدم جيشنا الأدلة في القريب العاجل".