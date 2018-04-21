زعيم كوريا يتعهد بوقف التجارب النووية والبالستية وإغلاق موقع نووي

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أن بلاده ستتوقف اعتبارا من السبت عن إجراء التجارب النووية والصاروخية البالستية وستغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد إثباتا لصدق نواياها، في موقف سارعت واشنطن وسيول الى الترحيب به بينما اعتبرته طوكيو غير كاف.

وقال كيم بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية انه "اعتبارا من 21 نيسان/أبريل ستوقف كوريا الشمالية التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات".

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب الاوحد الحاكم ان "الشمال سيغلق موقعا للتجارب النووية في شمال البلاد اثباتا لالتزامه وقف التجارب النووية".

ويأتي هذا التطور الكبير في موقف بيونغ يانغ قبل اقل من اسبوع من القمة المرتقبة بين الكوريتين والتي تسبق قمة تاريخية مرتقبة في غضون اسابيع بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وتابع كيم في تصريحه "بما انه تم التحقق من الطابع العملاني للاسلحة النووية فنحن لم نعد بحاجة الى اجراء تجارب نووية او اطلاق صورايخ متوسطة او بعيدة المدى او صواريخ بالستية عابرة للقارات".

واكد الزعيم الكوري الشمالي ان "موقع التجارب النووية في الشمال انجز مهمته".

وفي العام الماضي أجرت بيونغ يانغ أقوى تجربة نووية لها حتى الان واطلقت صواريخ بالستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى أراضي الولايات المتحدة.

وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الترحيب بإعلان كيم، معتبرا اياه "نبأ ساراً جداً لكوريا الشمالية والعالم".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "كوريا الشمالية وافقت على تعليق جميع التجارب النووية وإغلاق موقع اختبار رئيسي. هذا نبأ سار جدًا لكوريا الشمالية والعالم - تقدم كبير! نتطلع إلى قمتنا" المرتقبة في غضون اسابيع بين الرئيس الاميركي والزعيم الكوري الشمالي.

بدورها رحبت سيول بالاعلان الكوري الشمالي، معتبرة اياه "تقدما مهما" نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان ان "قرار كوريا الشمالية يمثل تقدما مهما نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وهو هدف يرغب العالم في تحقيقه"، مشيرا الى ان القرار سيساهم ايضا في "خلق بيئة ايجابية للغاية لنجاح القمتين المقبلتين: قمة الكوريتين وقمة الولايات المتحدة-كوريا الشمالية".