٣١ قتيلاً وعشرات الجرحى بهجوم انتحاري في كابول

أعلنت مصادر أفغانية أن هجوما انتحاريا استهدف في كابول الاحد مركزا اداريا يمنح بطاقات التسجيل على اللوائح الانتخابية، ما أسفر عن سقوط ٣١ قتيلاً على الاقل و٥٤ جريحا.

وقال قائد شرطة كابول داود امين إن "الناس كانوا متجمعين لسحب تذاكرهم (بطاقة الهوية) ووقع الانفجار عند المدخل".

واضاف أنه "انتحاري وسقط ضحايا لكن لا نعرف عددهم بعد".

في تحديث لحصيلة ضحايا سابقة، قال وحيد ماجرو، المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، إن ٣١ شخصاً قتلوا و 54 آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع صباح اليوم الأحد.

ووقع الهجوم في غرب كابول في حي دشت برتشي ذي الغالبية الشيعية في العاصمة الافغانية.

وهو اول اعتداء يسجل ضد مركز يعد اللوائح الانتخابية للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 تشرين الاول/اكتوبر، منذ بداية عمليات التسجيل في 14 نيسان/ابريل