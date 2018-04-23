الشرطة الماليزية تنشر رسمين للمشتبه فيهما في اغتيال عالم فلسطيني

نشرت الشرطة الماليزية الاثنين رسمين للمشتبه فيهما في اغتيال العالم الفلسطيني والعضو في حركة حماس فادي محمد البطش في كوالالمبور والتي تجري عمليات بحث عنهما.

وقتل البطش (35 عاما) اثر إطلاق مسلحين اثنين على متن دراجة نارية النار عليه السبت في احدى ضواحي كوالالمبور بينما كان يتجه الى المسجد لاداء صلاة الفجر.

وقالت السلطات الماليزية ان المسلحين مرتبطان بأجهزة استخبارات أجنبية على الارجح.

واتهمت عائلة البطش في بيان "جهاز الموساد بالوقوف وراء اغتياله"، الأمر الذي نفاه وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان.

والبطش هو عضو في حركة حماس، ويتردد أنه خبير في صنع الصواريخ.

ونشرت الشرطة الماليزية رسمين للمشتبه فيهما اللذين شوهدا ينتظران في الحي الذي يعيش فيه الفلسطيني، قبل وقت قصير من حصول الجريمة.

وبحسب وصف الشهود، فبشرة المشتبه فيهما ذات لون فاتح وهما ملتحيان وأحدهما كان يرتدي نظارات وخوذة باللونين الاسود والابيض.

وقال رئيس الشرطة الوطنية محمد فوزي هارون إن المشتبه فيهما كانا يرتديان سترات ملونة ويحملان حقائب ويركبان "دراجات نارية قوية".

وأُطلق 14 عيارا نارياً على البطش اثناء الهجوم، واصيب بـ"جروح متعددة بعضها في الراس والجسم"، بحسب ما صرح محمد فوزي للصحافة، مضيفا انه تم ارسال العيارات النارية الى المختبر لتحليلها.

ونشرت الشرطة كذلك صورا للدراجتين الناريتين وهما من طراز "بي ام دبليو" و"كواساكي" يعقد ان المهاجمين كانا يركبان احداها.

وكان نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير الداخلية أحمد زاهد حميدي أشار في وقت سابق إلى أن المشتبه فيهما قد يكونان أوروبيين لديهما صلة بأجهزة استخبارات أجنبية.

وأكد حميدي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الماليزية (برناما) السبت أن البطش كان "مهندسا كهربائيا وخبيرا في صنع الصواريخ".

وقال محمد فوزي ان الشرطة تجري "تحقيقا شاملا" وعملية مطاردة لمنفذي الهجوم.

واضاف "لسنا متأكدين ما اذا كان المشتبه فيهما لا يزالان في البلاد"، داعيا اي شخص لدية ايه معلومات عنهما إلى الادلاء بها للشرطة.

وأمضت ايناس البطش ارملة القتيل ساعتين في المستشفى الذي يحتفظ بجثته. وللبطش ثلاثة اطفال ويعيش في ماليزيا منذ 10 سنوات.

وقال عبد الرحيم شهاب صديق البطش إن ممثل دولة فلسطين في ماليزيا يجري ترتيبات لنقل جثمانه الى غزة لدفنه هناك. وأضاف "والدا فادي يرغبان في دفن جثمانه في غزة".

ونفى وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الأحد الاتهامات بأن الموساد اغتال البطش، مشيرا إلى أن عملية قتله كانت عبارة عن "تصفية حسابات".

وقال ليبرمان للإذاعة الاسرائيلية إن البطش لم يكن "قديسا" مشيرا إلى تورطه في انتاج الصواريخ.

وربما تسببت خبرة البطش في صنع الاسلحة في جعله هدفاً.

ويعتقد أن الموساد نفذ عمليات اغتيال بحق مسؤولين وعلماء فلسطينيين أو مرتبطين بحماس في الماضي، إلا أن الجهاز نادرا ما يؤكد وقوفه وراء عمليات من هذا النوع.

واتهمت حماس الموساد باغتيال أحد خبرائها في الطائرات المسيرة محمد الزواري في تونس عام 2016 فيما يعتقد أن جهاز الاستخبارات الاسرائيلي دبر عملية قتل المسؤول الرفيع في حماس محمد المبحوح في أحد فنادق دبي عام 2010.