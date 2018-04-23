وزير ألماني: عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع ليست قريبة

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لن تكون في القريب المنظور.

كان ماس يتحدث للصحفيين على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي بدأ أمس في مدينة تورونتو الكندية، ويستمر حتى اليوم، حسب صفحة وزارة الخارجية الألمانية على "تويتر".

هذا وتضم مجموعة السبع في عضويتها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وقد خرجت روسيا منها قبل 4 أعوام.

وردا على سؤال حول إمكانية عودة روسيا للمجموعة، قال ماس: "حتى الآن، لم تتوفر الظروف لإحداث تغيير مرة أخرى". وأضاف: "وهذا الأمر ليس موضوعا مطروحا في اللحظة الحالية (...) عودة روسيا للمجموعة مرهون باختفاء سبب الاستبعاد"، مضيفا: "هذا الأمر بيد روسيا وحدها الآن".

وانضمت روسيا لمجموعة السبع في 2002، بعضوية كاملة، وتغير اسم المجموعة لمجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى.

إلا أن موسكو استبعدت من المجموعة عام 2014 بعدما ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية لأراضيها.

ماس قال أيضا في تصريحاته على هامش الاجتماع: "قضيتنا الآن هي إعطاء دفعة للقنوات الدبلوماسية في ملفي سوريا وأوكرانيا".

يذكر أن كييف وموسكو وقعتا في 2015 بوساطة ألمانية وفرنسية، اتفاق مينسك الذي يقضي بوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية، والذي أودى بحياة 10 آلاف شخص منذ اندلاع الصراع في 2014، وفق تقديرات أممية.

ومنذ 2015، حدثت انتهاكات كثيرة للاتفاق، واستأنف المتمردون والقوات الأوكرانية القتال أكثر من مرة، وسط اتهامات غربية لموسكو والمتمردين الموالين لها بالوقوف وراء هذه الانتهاكات.