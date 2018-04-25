بسبب أزمة العاملات المنزليات.. الكويت تطرد سفير الفلبين وتسحب سفيرها

طلبت الكويت، اليوم الأربعاء، من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، بينما استدعت سفيرها لدى مانيلا للتشاور.

ويأتي ذلك على خلفية الكشف عن عمل فريق مرتبط بالسفارة في تهريب عاملات منزليات فلبينيات من بيوت كفلائهن الكويتيين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، إنها أبلغت السفير الفلبيني بأنه شخص غير مقبول وطلبت منه مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع. وأشارت الوزارة إلى أنها استدعت السفير الكويتي في الفلبين للتشاور.

وجددت رفضها واستنكارها لما أقدمت عليه سفارة الفلبين من "انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي بعد قيام أعضاء من السفارة وآخرون بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية في تحد سافر لقوانين الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية".

واعتبرت أن تهريب العاملات المنزليات "شكل تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة وتضمن ممارسة أعمال من صميم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد".

وأشارت الى أن تلك الأعمال تشكل أيضا مخالفة صارخة لمبادئ وأحكام اتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، لفريق "تدخل سريع" فلبيني، يعمل على تهريب عمالة منزلية من بيوت كويتية، في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية.

وتسبب ذلك بأزمة دبلوماسية بين البلدين، وصلت حد مطالبة نواب كويتيين بطرد السفير الفلبيني.