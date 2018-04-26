نجا من لدغة حية وعضة دب فهاجمته سمكة قرش

في أقل من أربع سنوات نجا الشاب الأمريكي ديلان ماك ويليامز من لدغة حية وعضة دب قبل أن ينجو مجدداً من هجوم سمكة قرش.

يقول ديلان (20 عاماً) من ولاية كولورادو إنه كان يمارس رياضة ركوب الأمواج، الخميس الماضي، قبالة سواحل جزيرة كاواي وهاجمته سمكة قرش نمر يبلغ طولها حوالي مترين وأطبقت فكيها على ساقه، لكنه تمكن من السباحة حوالي 30 مترا إلى الساحل، حيث طلب أحد المارة المساعدة له.

لم يصب ديلان بجروح خطيرة جراء هجوم القرش، إذ تطلب الأمر مجرد خياطة بسبع غرز، وهذا أفضل من التسع غرز التي احتاجتها فروة رأسه في يوليو/تموز الماضي بعد مواجهة سيئة مع دب في معسكر صيفي في كولورادو.

في هذه الحادثة، يقول الشاب إنه استيقظ ورأسه عالق بين أنياب دب بني قام بسحبه بعد ذلك و"رغم أن ذلك لم يدم طويلا فقد بدا وكأنه استمر إلى الأبد" على حد تعبير ديلان، ويصف الضحية بدقة كيف كان يحس بنَفس الدب على رقبته، ويعلق بقوله "أعتقد أنني كنت في المكان الخطأ والوقت الخطأ".

أما اللدغة فكانت من أفعى جرسية بينما كان في جولة استجمامية بولاية يوتاه، غير أنها لم تكن سيئة للغاية، إذ لم تضطره للمكوث في المستشفى سوى بضعة أيام.