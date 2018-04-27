إصابة شخصين في حادث دهس ببريطانيا والشرطة لا تستبعد "الإرهاب"

أصيب شخصان بجروح، اليوم الجمعة، في حادث دهس بسيارة قرب مسجد بمدينة برمنغهام وسط المملكة المتحدة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

ونقلت الهيئة عن الشرطة، أنها لا تستبعد "دافع الإرهاب" في الحادث.

وأوضحت أن الشخصين في العشرينات، وتم دهسهما على طريق "إتينغتون" في أستون بمدينة برمنغهام.

وأضافت الهيئة البريطانية أن أحد المصابين تعرض لجروح في الرأس، والآخر أصيب بجروح طفيفة.

وتبحث الشرطة عن سائق السيارة بعد أن لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة، بحسب المصدر ذاته.

وقال غريغ إيفانس، مفتش المباحث، في تصريح صحفي: "حتى الآن لم نستبعد أو نفترض إمكانية أن يكون للحادث صلة بالإرهاب".

ولفت إلى أن الشرطة لا تزال تجري مزيدًا من التحقيقات.