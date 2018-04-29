وزير الخارجية الأمريكي: السلاح النووي بيد إيران "أعظم خطر على العالم"

وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأسلحة النووية في يد إيران بأنها "أعظم خطر على العالم"، معتبرا أن من "حق إسرائيل الدفاع عن نفسها".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب وصول بومبيو إلى تل أبيب عبر مطار "بن غوريون"، وفق ما ذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وقال بومبيو إن "من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها من التهديد الإيراني".

وأكد أنه "في حال لم يتم تعديل الاتفاق النووي الإيراني، فإن الولايات المتحدة ببساطة ستنسحب منه".

وأضاف مخاطبا نتنياهو: "أنتم شركاء هامون جدا وهناك مكان في قلبي مخصص لكم".

بدوره هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بومبيو بتوليه منصبه الجديد قائلا "نفتخر كثيرا بأن هذه هي زيارتك الأولى كوزير الخارجية الأمريكي".

وحول "التهديد الإيراني" قال نتنياهو: "الأسلحة النووية الإيرانية هي أكبر خطر".

وأضاف محدثا بومبيو: "أقدر موقفكم والرئيس (الأمريكي، دونالد) ترامب بشأن وقف امتلاك إيران للأسلحة النووية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن نتنياهو أنه ينوي مناقشة الاتفاق النووي الإيراني و"العدوان المتنامي" لطهران لدى لقائه بومبيو.

وقال لدى بدء اجتماع حكومته الأحد: "أعتقد أن مجيئه إلى إسرائيل ضمن أول جولة خارج الولايات المتحدة كوزير للخارجية أمر مهم".

وأضاف: "سأناقش معه التطورات في المنطقة، وبالطبع الاتفاق النووي الذي سيتم التوصل إلى قرار بشأنه قريبا".

وتأتي زيارة بومبيو قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 12 من مايو/أيار المقبل؛ لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان تجب إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران.

وطالما دعا نتنياهو إلى تبديل أو إلغاء الاتفاق رغم أن غالبية القوى العظمى ترى أنه ضروري لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.

ووصل بومبيو إسرائيل قادما من السعودية، ومن المنتظر أن يزور الأردن، الاثنين، في أول جولة خارجية له بعد توليه منصب وزارة الخارجية الأمريكية.