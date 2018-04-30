عمليتان انتحاريتان متتاليتان تضربان كابول توقعان 21 قتيلاً على الأقل

وقعت عمليتان انتحاريتان متتاليتان الاثنين في موقع قريب من مقر الاستخبارات الأفغانية في كابول في ساعة العودة إلى المكاتب، واستهدفت الثانية صحافيين، ما أسفر عن سقوط 21 قتيلاً على الأقل وفق حصيلة رسمية أولية.

وقال متحدث رسمي باسم وزارة الصحة إن 21 شخصاً على الأقل قتلوا في التفجير فيما أصيب 27 آخرين على الأقل.

ووقع الاعتداء الثاني بعد دقائق على الأول، مستهدفا صحافيين هرعوا إلى المكان، بحسب ما أعلن المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي، فيما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية مقتل مصورها في موقع الانفجار.

ولم يكن بوسعه أن يحدد أيا من التفجيرين أوقع الضحايا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانش أن الاعتداء الأول نفذه انتحاري على دراجة نارية قبيل الساعة الثامنة صباحا قرب مقر أجهزة الاستخبارات الأفغانية.

وقال إن "انتحاريا على دراجة نارية فجر نفسه أمام صف للغة الإنكليزية في قطاع شاش داراك".

وتعرض مقر أجهزة الاستخبارات لعملية انتحارية في آذار/مارس حين اجتاز انتحاري راجل حاجز الشرطة وفجر نفسه عند مدخل المكاتب.